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Заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, кандидат экономических наук Юрий Горлин
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Горлин: какими темпами лучше повышать пенсионный возраст

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Постепенное повышение пенсионного возраста дает людям и рынку труда возможность лучше адаптироваться к изменениям, рассказал заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, кандидат экономических наук Юрий Горлин.

В Концепцию пенсионной реформы Узбекистана внесено предложение по повышению пенсионного возраста. Сейчас эксперты изучают опыт других стран для осуществления реформ. Затем будет подготовлена окончательная концепция проекта пенсионной реформы.

В Узбекистане планируют повысить пенсионный возраст >>>

Кандидат экономических наук Юрий Горлин отметил, что повышение пенсионного возраста, как правило, происходит постепенно. При таком подходе люди и рынок труда имеют возможность лучше адаптироваться к изменениям.

"Приведу такую аналогию. Если водолаз погрузился на дно, а потом поднимается, то если он делает это аккуратно и с соблюдением некоторых профилактических мер, то все пройдет нормально, а если он всплывет быстро, то у него будет так называемая кессонная болезнь, кровь закипит", — сказал Горлин Sputnik Узбекистан.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте.

Теги:
пенсия, Узбекистан, пенсионный возраст



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