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Ирина Генцлер
© Foto : Из личного архива Ирины Генцлер

Генцлер: города бывшего СССР зачастую отставали от европейских

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В настоящее время крупные проекты по благоустройству реализуются во многих странах, в том числе бывших союзных республиках СССР, рассказала директор направления "Городское хозяйство" фонда "Институт экономики города" Ирина Генцлер.

В Ташкенте до декабря этого года модернизируют двенадцать набережных. Кроме того, в столице на пересечении улиц Ахангаран и Паркент возводится первая в стране трехуровневая транспортная развязка.

"Реализация крупных проектов по благоустройству — общая тенденция для многих стран, особенно бывших социалистических. Связано это с тем, что наши города в своем внешнем виде зачастую отставали от европейских городов, где традиционно очень много делалось. И, может быть, это связано с особенностями экономического развития", — отметила Ирина Генцлер в эфире радио Sputnik Узбекистан.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте.

Генцлер о благоустройстве Ташкента: город делают комфортным для жителей >>>

Теги:
Узбекистан, благоустройство



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