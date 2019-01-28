Грозин: сегодня невозможно представить себе узбекско-таджикский конфликт

В эфире Sputnik Таджикистан Андрей Грозин отметил, что Таджикистан и Узбекистан резко сократили военное присутствие на приграничных территориях.
"На таджикско-узбекской границе практически все нулевые годы... почти ежеквартально происходили вооруженные инциденты, и несколько раз был достаточно высок риск возникновения локального конфликта... Сегодня военно-политическая обстановка заметно разрядилась. Сейчас представить себе возможность таджикско-узбекского конфликта, даже в самых смелых прогнозах, на мой взгляд, нереально", - сказал он.
Разрядка по линии Ташкент - Душанбе в целом идет на пользу политической стабильности всего Центрально-Азиатского региона, добавил Грозин.