Грозин: сегодня невозможно представить себе узбекско-таджикский конфликт

Руководитель отдела Центральной Азии Института стран СНГ Андрей Грозин заявил, что в отношениях Таджикистана и Узбекистана в последнее время наблюдаются позитивные процессы.

В эфире Sputnik Таджикистан Андрей Грозин отметил, что Таджикистан и Узбекистан резко сократили военное присутствие на приграничных территориях.

© Sputnik / Валерий Мельников Узбекистан и Таджикистан готовы к демаркации границы

"На таджикско-узбекской границе практически все нулевые годы... почти ежеквартально происходили вооруженные инциденты, и несколько раз был достаточно высок риск возникновения локального конфликта... Сегодня военно-политическая обстановка заметно разрядилась. Сейчас представить себе возможность таджикско-узбекского конфликта, даже в самых смелых прогнозах, на мой взгляд, нереально", - сказал он.

Разрядка по линии Ташкент - Душанбе в целом идет на пользу политической стабильности всего Центрально-Азиатского региона, добавил Грозин.