13:30 29 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB127.09
  • EUR9568.89
  • USD8384.94
Поиск
Руководитель департамента международного сотрудничества аппарата правительства Татьяна Валовая
© Sputnik / Александр Вильф

Валовая: криптовалюты скоро начнут влиять на макроэкономическую стабильность

Радио
Получить короткую ссылку
25 0 0

О возможном внедрении криптовалюты на территории ЕАЭС рассказала министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Татьяна Валовая.

В эфире радио Sputnik Валовая отметила, что позиции стран по теме криптовалют пока разнятся и на данный момент Евразийская экономическая комиссия ведет аналитическую работу по изучению мировых трендов рынка криптовалют.

"Темой криптовалют в ЕЭК стали заниматься с конца 2017 года. В течение этого времени провели несколько мероприятий, практически во всех странах ЕАЭС. Почему мы занялись криптовалютой и блокчейном? Здесь несколько элементов. Первый — у нас есть согласованная макроэкономическая политика, и мы понимаем, что феномен криптовалюты набирает такие масштабы, что он рано или поздно может начать воздействие на макроэкономическую стабильность", — заявила эксперт. 

Пресс-конференция члена Коллегии (министра) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Татьяны Валовой состоялась в ММПЦ "Россия сегодня" в формате видеомоста Астана — Бишкек — Ереван — Минск — Москва — Кишинев в понедельник, 28 января.

Полный комментарий слушайте в аудиофайле.




Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Роберто Карлос вручает памятные подарки юным узбекским футболистам в Ташкенте
Секреты мастерства Роберто Карлоса: легенда "Реала" приехал в Ташкент
Робоерто Карлос во время товарищеского матча в Ташкенте
Бразильский чемпион мира примерил узбекский чапан: Роберто Карлос в Ташкенте
Отношения Германии и Узбекистана - 2019 года
От Берлина до Ташкента: что связывает Германию и Узбекистан

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054