Валовая: криптовалюты скоро начнут влиять на макроэкономическую стабильность

В эфире радио Sputnik Валовая отметила, что позиции стран по теме криптовалют пока разнятся и на данный момент Евразийская экономическая комиссия ведет аналитическую работу по изучению мировых трендов рынка криптовалют.

"Темой криптовалют в ЕЭК стали заниматься с конца 2017 года. В течение этого времени провели несколько мероприятий, практически во всех странах ЕАЭС. Почему мы занялись криптовалютой и блокчейном? Здесь несколько элементов. Первый — у нас есть согласованная макроэкономическая политика, и мы понимаем, что феномен криптовалюты набирает такие масштабы, что он рано или поздно может начать воздействие на макроэкономическую стабильность", — заявила эксперт.

Пресс-конференция члена Коллегии (министра) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Татьяны Валовой состоялась в ММПЦ "Россия сегодня" в формате видеомоста Астана — Бишкек — Ереван — Минск — Москва — Кишинев в понедельник, 28 января.

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