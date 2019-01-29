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Президент ассоциации ветеранов подразделения Альфа Сергей Гончаров
© Sputnik / Александр Натрускин

Гончаров: в Афганистане члены ИГ могут объединиться с талибами для атаки

Радио
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Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров прокомментировал данные о том, что "Исламское государство" стягивает боевиков к южным рубежам России.

Заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов сообщил, что запрещенная в России и ряде стран террористическая группировки ИГИЛ перебрасывает боевиков из Пакистана в Таджикистан. Он выразил опасения, что таким образом готовится масштабная провокация с выдавливанием большого количества беженцев.

По мнению Гончарова, именно в Афганистане члены ИГ, объединившись с талибами, начнут новое совместное мероприятие террористического характера.

"Основные силы ИГИЛ постепенно стекаются в Афганистан, где члены группировки могут найти поддержку от талибов. России нужно обратить на это внимание. Также наркотрафик из Афганистана проходит через Таджикистан, поэтому РФ нужно усиливать военные силы, которые дислоцированы в таджикской республике (201-я РВБ - ред.) и договариваться с руководством республики о совместных действиях против талибов и ИГИЛ", - сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов также отмечал, что особого внимания требуют приезжие из Таджикистана и Узбекистана.




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