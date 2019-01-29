Сафаев: ШОС необходимо добавить "несущих крыльев"

"Лидеры наших государств очень часто говорили о том, что главным условием эффективной работы Шанхайской организации сотрудничества, как и любой другой многосторонней организации, является доверие", — отметил Садык Сафаев, выступая на открытии Центра народной дипломатии ШОС в Ташкенте.
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Последний саммит ШОС в Астане продемонстрировал стремление стран – членов расширить спектр взаимодействия. По словам Сафаева, к двум "несущим крыльям" ШОС — укреплению безопасности и развитию экономического сотрудничества — необходимо добавить такие сферы, как образование, культура, туризм, институт побратимских городов. Иначе взаимодействие не приобретет полномасштабный характер.
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