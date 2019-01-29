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Садык Сафаев
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Сафаев: ШОС необходимо добавить "несущих крыльев"

Радио
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Взаимодействие стран – членов Шанхайской организации сотрудничества не станет полномасштабным, если не дополнить его такими сферами, как образование, культура, туризм, рассказал первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев.

"Лидеры наших государств очень часто говорили о том, что главным условием эффективной работы Шанхайской организации сотрудничества, как и любой другой многосторонней организации, является доверие", — отметил Садык Сафаев, выступая на открытии Центра народной дипломатии ШОС в Ташкенте.

В Ташкенте рассказали о планах Центра народной дипломатии ШОС >>>

Последний саммит ШОС в Астане продемонстрировал стремление стран – членов расширить спектр взаимодействия. По словам Сафаева, к двум "несущим крыльям" ШОС — укреплению безопасности и развитию экономического сотрудничества — необходимо добавить такие сферы, как образование, культура, туризм, институт побратимских городов. Иначе взаимодействие не приобретет полномасштабный характер.

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