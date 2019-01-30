Полетаев: мигранты идут к врачу, только когда боль становится невыносимой

Мигранты редко проверяют свое здоровье, находясь на заработках в России, а причина этого — недостаток информации о медицинском обслуживании, рассказал директор Центра миграционных исследований, ведущий научный сотрудник ИНП РАН Дмитрий Полетаев.

Министерство здравоохранения России намерено разработать коммуникационную кампанию, в которой будет рассказываться о доступных для иностранцев медицинских услугах. Так в стране планируют повысить экспорт профильных услуг, пишет Sputnik Таджикистан.

Дмитрий Полетаев отметил, что мигранты обращаются к врачу, только когда боль становится невыносимой, поэтому такая программа им необходима.

"Чаще всего они не знают, куда обратиться. Если мигрант приносит в страховую медицинскую компанию трудовой договор, ему должны бесплатно выдать медицинский полис, но большинство о своем праве попросту не знает. Все потому, что информации об этом очень мало, страховые компании не проводят никаких рекламных кампаний на эту тему", — отметил эксперт.

Он подчеркнул: приезжая на заработки в большие города, мигранты не задумываются о своем самочувствии и условиях проживания, поэтому их здоровье сильно изнашивается.

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