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Директор Русской гуманитарной миссии Алексей Полковников
Sputnik / Александр Натрускин

Полковников: в Узбекистане много увлеченных преподавателей русского языка

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Генеральный директор АНО "Русская гуманитарная миссия" Алексей Полковников рассказал о помощи узбекским школам.

Автономная некоммерческая организация (АНО) "Русская гуманитарная миссия" (РГМ), занимающаяся в том числе образовательными проектами, сообщила о создании в школах Узбекистана семи смарт-классов для изучения русского языка и литературы.

"Все школы, куда мы уже привозили книги, готовы любым способом участвовать в наших проектах. Там работают очень профессиональные и заряженные учителя", - заявил Полковников.

По данным Русской гуманитарной миссии, за два года необходимую литературу получили 13 школ в девяти регионах страны, квалификацию повысили почти 170 учителей русского языка и литературы.




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