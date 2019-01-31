Полковников: в Узбекистане много увлеченных преподавателей русского языка

Автономная некоммерческая организация (АНО) "Русская гуманитарная миссия" (РГМ), занимающаяся в том числе образовательными проектами, сообщила о создании в школах Узбекистана семи смарт-классов для изучения русского языка и литературы.

"Все школы, куда мы уже привозили книги, готовы любым способом участвовать в наших проектах. Там работают очень профессиональные и заряженные учителя", - заявил Полковников.

По данным Русской гуманитарной миссии, за два года необходимую литературу получили 13 школ в девяти регионах страны, квалификацию повысили почти 170 учителей русского языка и литературы.