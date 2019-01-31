Махамадиев: у ЦБ Узбекистана нет прогнозов и планов по курсу сума к доллару

Начальник управления департамента денежно-кредитной политики Центрального банка Узбекистана Рустам Махамадиев рассказал Sputnik, как формируется курс национальной валюты сегодня и когда может измениться ключевая ставка ЦБ.

По словам представителя финансового регулятора, на сегодняшний день экономическая ситуация оценивается как стабильная, поэтому ЦБ оставил ключевую ставку рефинансирования неизменной.

"На очередном заседании 26 января было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%. Это изменяющийся параметр, который может корректироваться в зависимости от внешних и внутренних факторов. Следующее изменение ставки может произойти 20 апреля. Мы проанализируем ситуацию, если не будет рисков, то ставка может и снизиться, если возникнут внешнеэкономические шоки – то и вырасти. Пока трудно спрогнозировать", — пояснил Махамадиев.

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Говоря об изменении курса национальной валюты, чиновник подчеркнул, что эти процессы регулируются рыночными механизмами – соотношением спроса и предложения. ЦБ напрямую на курс не влияет и не имеет каких-либо целевых показателей или прогнозов по этому поводу.

© Sputnik / Алексей Никольский ЦБ Узбекистана сохранил ставку рефинансирования на уровне 16%

"Единственное, что делает Центробанк в этой сфере – это способствует соответствию реальных и номинальных ставок – то есть положительную разницу между рыночными ставками и уровня инфляции, чтобы повысить привлекательность сумовые активы и снизить уровень долларизации экономики", — заключил представитель ЦБ.

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