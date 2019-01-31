Махамадиев: у ЦБ Узбекистана нет прогнозов и планов по курсу сума к доллару

"На очередном заседании 26 января было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%. Это изменяющийся параметр, который может корректироваться в зависимости от внешних и внутренних факторов. Следующее изменение ставки может произойти 20 апреля. Мы проанализируем ситуацию, если не будет рисков, то ставка может и снизиться, если возникнут внешнеэкономические шоки – то и вырасти. Пока трудно спрогнозировать", — пояснил Махамадиев.
Узбекский сум снова просел к основным мировым валютам >>>
Говоря об изменении курса национальной валюты, чиновник подчеркнул, что эти процессы регулируются рыночными механизмами – соотношением спроса и предложения. ЦБ напрямую на курс не влияет и не имеет каких-либо целевых показателей или прогнозов по этому поводу.
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