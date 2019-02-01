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Кубат Рахимов
© Sputnik/ / Табылды Кадырбеков

Рахимов: трудовые мигранты тратят заработанные деньги на свадьбы и дома

Радио
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Трудовые мигранты в родной стране тратят заработанные деньги на тои и недвижимость, утверждает экономист Кубат Рахимов.

Эксперт отмечает, что несмотря на то, что в Узбекистане осуждают пышные свадьбы, тои очень полезны для экономики стран.

"Проведение тоя имеет высокий мультипликативный эффект: каждый сом, потраченный в сфере обслуживания праздников и торжеств, приносит в совокупности 10-15 сомов", - сказал он в эфире радио Sputnik Кыргызстан.

Недешевый понт важнее счастья — рассуждение холостяка о свадьбе

Кроме того, мигранты активно покупают земельные участки в родных городах и селах, исполняя свою мечту.

Подробности слушайте в аудиоверсии.

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Теги:
трудовые мигранты, свадьба, Узбекистан



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