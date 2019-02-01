Судаков: пока США говорят о мнимых угрозах, Россия занята явными

Американские демократы очень сильно помогли президенту Дональду Трампу, сами того не понимая, отметил Сергей Судаков. По его словам, чем больше они раздували пожар о том, что "страшная Россия придет и захватит Европу, захватит весь мир", тем проще было увеличить доли стран–членов НАТО в расходах организации.

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"Но со временем становится очевидно, что Россия не предпринимает никаких агрессивных действий ни против Прибалтики, ни против Польши, не ведет войну на Украине и тем более с Европой. А это означает, что есть мнимые и явные угрозы", — подчеркнул политолог-американист.

При этом США говорят о мнимых, а Россия занята явными.

"А вот Россия как раз ставит явные угрозы — терроризм, есть проблема, связанная с биотерроризмом, с химическим терроризмом. Так вот сейчас страны альянса наконец-таки начинают четко осознавать, что есть мнимые угрозы, а есть настоящие", — сказал Сергей Судаков.

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