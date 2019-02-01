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Политолог, американист, кандидат политических наук, профессор Академии Военных Наук РФ Сергей Судаков
Sputnik

Судаков: пока США говорят о мнимых угрозах, Россия занята явными

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Соединенные Штаты Америки намеренно раздувают опасность российской угрозы, чтобы страны Североатлантического альянса больше платили, считает политолог-американист, кандидат политических наук, профессор Академии военных наук Сергей Судаков.

Американские демократы очень сильно помогли президенту Дональду Трампу, сами того не понимая, отметил Сергей Судаков. По его словам, чем больше они раздували пожар о том, что "страшная Россия придет и захватит Европу, захватит весь мир", тем проще было увеличить доли стран–членов НАТО в расходах организации.

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"Но со временем становится очевидно, что Россия не предпринимает никаких агрессивных действий ни против Прибалтики, ни против Польши, не ведет войну на Украине и тем более с Европой. А это означает, что есть мнимые и явные угрозы", — подчеркнул политолог-американист.

При этом США говорят о мнимых, а Россия занята явными.

"А вот Россия как раз ставит явные угрозы — терроризм, есть проблема, связанная с биотерроризмом, с химическим терроризмом. Так вот сейчас страны альянса наконец-таки начинают четко осознавать, что есть мнимые угрозы, а есть настоящие", — сказал Сергей Судаков.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте.

Теги:
Европа, США



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