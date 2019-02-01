Сосновский: в Европе мигранты чувствуют себя вольготно

Приезжая в Европу, далекие от ее культуры и религии мигранты словно попадают в рай: просто так получают немалые деньги и не несут наказания за преступления, отметил журналист и политолог из Германии Александр Сосновский.

"Если человек приезжает из Нигерии, где прожиточный минимум 15 долларов в месяц, в Германии он получает 300 евро на одного человека. А приезжает вся его семья из пяти человек, и он получает 1500 на руки. Он все равно проживет в Германии на свои 15 долларов, потому что где-то питание получит бесплатно, где-то что-то украдет, но эти денежки он уже отложил", — отметил Александр Сосновский в эфире радио Sputnik Грузия.

Если мигрант проживет в Германии всего год, то потом вернется в Нигерию уже с 10-15 тысячами евро, сказал политолог. "Это бизнес, который никогда в Нигерии не получить".

Сосновский также отметил, что большой проблемой в Германии является бездействие сотрудников правоохранительных органов: мигрантов практически не сажают в тюрьму, а полиция старается не выезжать на связанные с ними вызовы.

Кроме того, многие мигранты, въезжая, притворяются несовершеннолетними и не боятся совершать преступления.

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