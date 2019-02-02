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Взвешивай! Пять способов одурачить тех, кто страдает от лишних килограммов

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Тема:
Подкасты РИА (2)
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История о том, как легко и просто обмануть человека, который мечтает похудеть быстро и навсегда. Только чаще всего вместо килограммов он теряет деньги и здоровье. Слушайте эпизод о том, как мошенники наживаются на желающих скинуть лишние килограммы.

Скоро снова весна. И вы наверняка решите снова к ней похудеть. Вот только прежде чем штурмовать сайты с модными и недешевыми способами сбросить вес ("без спорта и диет"), послушайте наш новый эпизод и худейте с умом. Эта история о том, как легко и просто обмануть человека, мечтающего скинуть лишние килограммы, о том, как мошенники наживаются на желающих похудеть. Они обещают стройную фигуру в обмен на крупную сумму денег. Хорошо, если погоня за мечтой обойдется в пару тысяч рублей, а если придется заплатить здоровьем? Врач-диетолог Алексей Ковальков, гештальт-терапевт Жанна Карлова и телеведущий Сергей Сидоров объясняют, как не попасться на уловки лже-диетологов. Слушайте и учитесь на чужих ошибках!

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (2)



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