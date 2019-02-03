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Кредитные ловушки в салонах красоты

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Тема:
Подкасты РИА (6)
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Эпизод о том, как женщин заманивают на бесплатные консультации косметолога и навязывают кредиты. Разбираемся, как не вестись на уговоры о покупке дорогой (на самом деле дешевой и обычной) косметики и не стать жертвой мошенников.

История о том, как женщины отдают тысячи рублей за баночки обычного (иногда плохого) крема, а потом годами расплачиваются за них. Мы расскажем вам о растиражированной агрессивной схеме продаж в псевдокосметических салонах. Результатом которой становится навязанный кредитный договор на грабительских условиях. А также объясним, какие трюки используют для того, чтобы вы стали жертвой. Слушайте, сопереживайте и учитесь на чужих ошибках. В следующем эпизоде поговорим о том, что скрывается под объявлениями и сборами благотворительной помощи и как мошенники наживаются на потребности людей совершать добрые поступки.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (6)
Теги:
мошенничество, салон красоты для женщин, Радио, подкаст



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