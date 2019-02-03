15:25 03 Февраля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB127.09
  • EUR9568.89
  • USD8384.94
Поиск
Как вы это делаете
Sputnik

Разговор с Петром Шкуматовым, блогером и идеологом "Синих ведерок"

Радио
Получить короткую ссылку
Тема:
Подкасты РИА (8)
10 0 0

"Синие ведерки" — массовое и при этом никак не оформленное народное движение за права автомобилистов. Иногда их акции заметно влияют не только на мнение рядовых водителей, но и на решения властей в мегаполисах, включая столицу. А иногда сокрушительно проваливаются.

При этом "ведерки" продолжают вести диалог, и часто партнерство с городом дает обоюдополезные результаты. В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" Петр Шкуматов, народный лидер и борец за права автомобилистов, в откровенном и беспристрастном разговоре с Натальей Лосевой том, что на самом деле является первостепенной причиной коллапсов на дорогах в столице, нужно ли заставлять сдавать экзамен на вождение при замене прав, что у нас с алкоголизмом за рулем и о том, что делать с алкорецидивистами, о частных видеофиксаторах нарушений, а также почему некоторым чиновникам выгодно повышение цен за парковку.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (8)
Теги:
Радио, подкаст



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

25-летие объединения воинов-афганцев
VETERAN: самые яркие кадры с торжественных мероприятий в Ташкенте
Экологи требуют спасти пленных белух и косаток – жуткое видео из Приморья
Уровень безработицы в Узбекистане
Безработица в Узбекистане: в каких регионах ситуация хуже всего

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054