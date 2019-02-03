Разговор с Петром Шкуматовым, блогером и идеологом "Синих ведерок"

"Синие ведерки" — массовое и при этом никак не оформленное народное движение за права автомобилистов. Иногда их акции заметно влияют не только на мнение рядовых водителей, но и на решения властей в мегаполисах, включая столицу. А иногда сокрушительно проваливаются.

При этом "ведерки" продолжают вести диалог, и часто партнерство с городом дает обоюдополезные результаты. В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" Петр Шкуматов, народный лидер и борец за права автомобилистов, в откровенном и беспристрастном разговоре с Натальей Лосевой том, что на самом деле является первостепенной причиной коллапсов на дорогах в столице, нужно ли заставлять сдавать экзамен на вождение при замене прав, что у нас с алкоголизмом за рулем и о том, что делать с алкорецидивистами, о частных видеофиксаторах нарушений, а также почему некоторым чиновникам выгодно повышение цен за парковку.

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