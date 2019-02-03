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Страх знакомств

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Тема:
Подкасты РИА (8)
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Знакомьтесь. Это кайнофобия.. Тот самый страх, который мешает знакомиться с людьми. Или кому-то познакомиться с вами.

Знакомиться страшно почти всем. Просто проявляется это по-разному. У одних начинается тахикардия, ладони потеют, коленки дрожат, подташнивает. У других страх более рациональный: человек просчитывает до мелких деталей, как одеться, как войти, что сказать при знакомстве. Третьи просто максимально избегают новых встреч. Обычно за кайнофобией стоят травмы, негативный опыт в общении и, на первый взгляд, несвязанные комплексы. Страх знакомства в целом не полезен. Как перестать быть его заложником? Вместе с психологом, доктором психологических наук Марией Киселевой, психотерапевтом Константином Ольховым и носителем страха Верой Бурланковой разбираемся, как перестать бороться со страхом знакомств и подружиться с ним.

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Тема:
Подкасты РИА (8)
Теги:
знакомство, страхи, радио, подкаст



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