Страх знакомств

Знакомиться страшно почти всем. Просто проявляется это по-разному. У одних начинается тахикардия, ладони потеют, коленки дрожат, подташнивает. У других страх более рациональный: человек просчитывает до мелких деталей, как одеться, как войти, что сказать при знакомстве. Третьи просто максимально избегают новых встреч. Обычно за кайнофобией стоят травмы, негативный опыт в общении и, на первый взгляд, несвязанные комплексы. Страх знакомства в целом не полезен. Как перестать быть его заложником? Вместе с психологом, доктором психологических наук Марией Киселевой, психотерапевтом Константином Ольховым и носителем страха Верой Бурланковой разбираемся, как перестать бороться со страхом знакомств и подружиться с ним.

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