Аушев: Узбекистану нужно брать инициативу по мирному процессу в Афганистане

Герой Советского Союза, генерал-лейтенант Руслан Аушев в интервью Sputnik подчеркнул, что Узбекистан как никто другой заинтересован в мирном урегулировании в Афганистане, поэтому его инициативы в этом направлении необходимо только приветствовать.

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"На границе Узбекистана и Афганистана происходят непростые процессы, поэтому республике надо брать инициативу (по урегулированию в Афганистане – ред.) больше. Необходимо вместе с руководством Российской Федерации и Таджикистана и Туркменистана принимать все меры для того, чтобы ситуацию в Афганистане урегулировать", - отметил Аушев.

Он подчеркнул, что руководство Узбекистана сегодня делает все, чтобы обеспечить мир в регионе.

По словам политика, жители Афганистана сегодня уже жалеют, что воевали на протяжении многих лет друг с другом.

В Ташкенте 1 февраля состоялась международная конференция, посвященная 30-й годовщине завершения вывода советских войск из Афганистана. В ходе мероприятия корреспондент Sputnik Узбекистан Дильшода Рахматова задала несколько вопросов одному из ключевых участников тех событий, Герою СССР, генерал-лейтенанту Руслану Аушеву.

