Абдусалом Азизов рассказал, от чего ветераны уберегли узбекскую молодежь

"По указу президента многие ветераны боевых действий назначаются руководителями в общеобразовательные учреждения, кроме того, появились специальные должности по патриотической работе с молодежью. За минувшие 25 лет накоплен огромный опыт в это направлении, а узбекской молодежи прививается стойкий иммунитет к негативным и чуждым идеям", — подчеркнул глава Минобороны.
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В Узбекистане 2 февраля торжественно отметили 25-летие образования объединения VETERAN. В раках мероприятий у мемориального комплекса в Ташкенте также состоялась церемония открытия Книги памяти, в которую внесены имена более чем полутора тысяч узбекистанцев, погибших в Афганистане, а также при исполнении воинского долга.