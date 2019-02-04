Абдусалом Азизов рассказал, от чего ветераны уберегли узбекскую молодежь

По словам министра, прошедшие войну в Афганистане ветераны с честью выполнили свой долг и продолжают по сей день служить стране.

"По указу президента многие ветераны боевых действий назначаются руководителями в общеобразовательные учреждения, кроме того, появились специальные должности по патриотической работе с молодежью. За минувшие 25 лет накоплен огромный опыт в это направлении, а узбекской молодежи прививается стойкий иммунитет к негативным и чуждым идеям", — подчеркнул глава Минобороны.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Чтоб героев знали поименно: в Ташкенте открыли Книгу памяти воинов-афганцев

Абдусалом Азизов подчеркнул, что особое внимание в республике уделяется и самим ветеранам, для них создаются специальные центры по трудоустройству, выделяются дополнительные льготы для х и членов их семей, в частности в сфере образования.

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В Узбекистане 2 февраля торжественно отметили 25-летие образования объединения VETERAN. В раках мероприятий у мемориального комплекса в Ташкенте также состоялась церемония открытия Книги памяти, в которую внесены имена более чем полутора тысяч узбекистанцев, погибших в Афганистане, а также при исполнении воинского долга.