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Абдусалом Азизов
Sputnik/Рамиз Бахтияров

Абдусалом Азизов рассказал, от чего ветераны уберегли узбекскую молодежь

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Министр обороны Узбекистана Абудсалом Азизов на торжественной церемонии открытия Книги памяти воинов-интернационалистов в Ташкенте подчеркнул важнейшую роль организации VETERAN в воспитании допризывной молодежи.

По словам министра, прошедшие войну в Афганистане ветераны с честью выполнили свой долг и продолжают по сей день служить стране.

"По указу президента многие ветераны боевых действий назначаются руководителями в общеобразовательные учреждения, кроме того, появились специальные должности по патриотической работе с молодежью. За минувшие 25 лет накоплен огромный опыт в это направлении, а узбекской молодежи прививается стойкий иммунитет к негативным и чуждым идеям", — подчеркнул глава Минобороны.

Министр обороны Узбекистана Абдусалом Азизов открывает Книгу памяти погибших в Афганистане узбекистанцев
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Чтоб героев знали поименно: в Ташкенте открыли Книгу памяти воинов-афганцев
Абдусалом Азизов подчеркнул, что особое внимание в республике уделяется и самим ветеранам, для них создаются специальные центры по трудоустройству, выделяются дополнительные льготы для х и членов их семей, в частности в сфере образования.

Подробнее выступление министра обороны слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

В Узбекистане 2 февраля торжественно отметили 25-летие образования объединения VETERAN. В раках мероприятий у мемориального комплекса в Ташкенте также состоялась церемония открытия Книги памяти, в которую внесены имена более чем полутора тысяч узбекистанцев, погибших в Афганистане, а также при исполнении воинского долга.

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Теги:
Ветераны, Минобороны Узбекистана, Азизов Абдусалом, Узбекистан



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