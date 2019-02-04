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Дмитрий Солонников
© Киевские ведомости

Солонников: США давно пренебрегают правилами международных институтов

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США в очередной раз оставят без внимания нормы международного права, если это будет для них выгодно, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Сценарий, по которому может развиваться ситуация в Венесуэле, отработан много раз.

Президент США Дональд Трамп подтвердил в интервью телеканалу CBS, что рассматривает отправку военных в Венесуэлу в качестве "одного из вариантов". 

"Это вполне реальная угроза, почему бы нет. Соединенным Штатам действительно нужно привести всю ситуацию в Латинской Америке в свое русло, — сказал Дмитрий Солонников в эфире радио Sputnik. — Им нужно иметь контроль над большинством крупнейших государств, крупнейших экономик. Им это практически удалось. Осталось несколько очагов сопротивления, и их нужно подравнять под общую гребенку. Иначе возможно, что в странах, где США уже вроде бы установили свои правительства, где уже маршируют под их военные дудки, произойдет неожиданное возвращение к антиамериканской политике".

Такие вести, как рассказал эксперт, уже приходят, к примеру, из Аргентины, где бывший президент и нынешний сенатор Кристина Киршнер объявила, что в этом году будет снова баллотироваться на пост главы государства.

"И в этой ситуации у нее есть все шансы победить", — отметил Солонников.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте. 

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Теги:
Венесуэла, Дональд Трамп, США



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