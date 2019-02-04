Хроленко: Узбекистан не прогадает, купив у РФ восхитивший летчиков самолет

Российские СМИ сообщают об интересе Узбекистана к учебно-боевому самолету Як-130. Военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко пояснил, почему эта крылатая машина так востребована в мире, и чем выгодно отличается от конкурентов.

По словам эксперта, Як-130 давно зарекомендовал себя на рынке и пополнил авиапарк Беларуси, Бангладеш, Лаоса и Мьянма.

"Як-130 имеет боевые характеристики в десятки раз выше, чем учебный Л-39. Самолёт обладает реконфигурируемой системой управления, которая за счёт изменения параметров устойчивости и управляемости позволяет имитировать полёт того или иного типа самолёта. Кроме того, Як-130 может нести до трех тонн пушечного, бомбового и ракетного вооружения и способен выполнять боевые задачи", — отметил Хроленко.

© Sputnik / Виталий Белоусов Узбекистан хочет купить у России Як-130

По его словам, эта боевая машина 5-го поколения не случайно выбрана в качестве базовой для основной и повышенной подготовки летчиков ВВС России. Самолет представляет собой основной компонент учебно-тренировочного комплекса, включающего интегрированную систему объективного контроля, учебные компьютерные классы, пилотажные и специализированные тренажеры.

"Пилоты с восторгом рассказывали о возможностях этой машины. Так, при перелете из Иркутска в Воронежскую область они провели за штурвалом по восемь часов, при этом не чувствуя усталости, отметив легкость и удобство пилотирования. На практике раскрыты еще не все возможности "бортового интеллекта". Так что, если Узбекистан все же решится приобрести Як-130, он не прогадает, — заключил эксперт.

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