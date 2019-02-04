Шатров: Европа преследует в Центральной Азии три цели

Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров рассуждает о том, какой будет новая стратегия ЕС по Центральной Азии.

Новую Стратегия ЕС по Центральной Азии будет представят 15 мая, заявил в ходе своего выступления на 16-м заседании Комитета парламентского сотрудничества "Казахстан – ЕС" руководитель управления по Центральной Азии Европейской дипломатической службы Борис Ярошевич. Документ охватит десятилетний период и поможет определить программы сотрудничества в регионе.

"Европа в Центральной Азии преследует три цели: диверсификация своих энергетических потоков, борьба с терроризмом и наркотрафиком в азиатских странах, а также развитие инфраструктуры и транспорта в целом", - пояснил Шатров.

После публикации страны ЕС должны будут одобрить документ в июне.