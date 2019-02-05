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Герой Советского Союза Руслан Аушев
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Аушев: видел в Афганистане фешенебельные дороги, но не все решают деньги

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Герой Советского Союза, генерал-лейтенант Руслан Аушев в интервью Sputnik рассказал о том, почему урегулирование афганского кризиса невозможно только экономическими мерами – необходима и трансформация мировоззрения.

По словам Аушева, экономический аспект играет огромную роль в геополитических процессах и даже в глобальных конфликтах, но полагаться только на инвестиции в решении застарелых проблем в том же Афганистане не стоит.

"Если вспомнить историю, то почти все крупные войны так или иначе – это экономика. В том же Афганистане сейчас весь мир пытается что-то сделать, вкладывают в эту страну. Я видел там совершенно фешенебельные дороги, сам Кабул отстраивается. Но одними деньгами все не решить – надо ломать мировоззрение. Ведь существует множество религиозных межнациональных течений, они крайне опасны", — подчеркнул Аушев.

Руслан Аушев
Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Он добавил, что для снижения напряженности в регионе необходимо грамотное массовое просвещение в сфере религии, чтобы люди, особенно молодежь, знали правду об исламе, а не искаженные в чьих-то интересах догмы.

"Ведь многие думают, что джихад — это идти и косить всех неверных из пулемета. А ведь джихад – это не то, это путь к Аллаху. Надо рассказывать такие вещи, только таким образом решаются эти проблемы", — заключил Аушев.

Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Аушев Руслан Султанович, Ислам, Религия, Афганистан, Узбекистан



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