Мендкович – о том, почему для РФ логичнее создать военную базу в Узбекистане

Заявление посла Кыргызстана в РФ Аликбека Джекшенкулова о возможности открытия второй военной базы в республике прокомментировал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

В эфире радио Sputnik Мендкович объяснил, почему инициатива в вопросе открытия еще одной базы исходит не от Москвы.

"Очевидно, что в рамках обеспечения безопасности целесообразнее усиливать или создавать базы в Таджикистане либо Узбекистане - ближе к неспокойной границе с Афганистаном. Но, возможно, вопрос открытия базы в Кыргызстане тоже будет обсуждаться, так как вывод американских войск из Афганистана означает усиление угрозы. США стремятся вывести войска, пока ситуация не вышла из-под контроля, и переговоры американцев с "Талибаном" только подтверждают это", — уверен Мендкович.

Присутствие российских баз в Центральной Азии и миротворческая роль российских военнослужащих востребована и обществом, и местными элитами, подчеркнул эксперт.