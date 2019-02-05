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Никита Мендкович
Sputnik

Мендкович – о том, почему для РФ логичнее создать военную базу в Узбекистане

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Заявление посла Кыргызстана в РФ Аликбека Джекшенкулова о возможности открытия второй военной базы в республике прокомментировал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

В эфире радио Sputnik Мендкович объяснил, почему инициатива в вопросе открытия еще одной базы исходит не от Москвы.

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"Очевидно, что в рамках обеспечения безопасности целесообразнее усиливать или создавать базы в Таджикистане либо Узбекистане - ближе к неспокойной границе с Афганистаном. Но, возможно, вопрос открытия базы в Кыргызстане тоже будет обсуждаться, так как вывод американских войск из Афганистана означает усиление угрозы. США стремятся вывести войска, пока ситуация не вышла из-под контроля, и переговоры американцев с "Талибаном" только подтверждают это", — уверен Мендкович.

Присутствие российских баз в Центральной Азии и миротворческая роль российских военнослужащих востребована и обществом, и местными элитами, подчеркнул эксперт.




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