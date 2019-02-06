Баранец: США не смогут провернуть в Венесуэле сирийский вариант

Армия Венесуэлы — достаточно серьезная сила, через которую нельзя просто так переступить, считает военный эксперт, обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец.

"Господин Трамп (Дональд Трамп, президент США. — Прим. ред.), наверное, знает: чтобы отправить войска в какую-то страну, нужно получить разрешение в Совете безопасности ООН и, естественно, разрешение страны. Извините, пожалуйста, но Мадуро (Николас Мадуро, президент Венесуэлы. — Прим. ред.) — это не Башар Асад, который при своей даже "дохленькой" армии смиренно перенес американское базирование на территории Сирии. Это был оккупационный поступок", — заявил Виктор Баранец.

По его словам, в ситуации с Венесуэлой такой вариант не пройдет.

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Военный эксперт подчеркнул: если на сегодняшний день армия "фактически на 99% за Мадуро, нельзя забывать, что за спиной этой армии стоит больше половины Венесуэлы".

"А это готовый контингент для ведения гражданской войны — как с оппозицией, которая противостоит Мадуро, так и против иностранного военного вмешательства, — сказал Баранец в эфире Sputnik Беларусь. — Таким образом, если будет иностранное военное вторжение, сначала будет война с теми, кто вторгнется, а потом может наступить фаза глубокой гражданской войны. Венесуэла будет стоять в крови десятилетиями".

Также стоит помнить, что поддержку Мадуро выразили немало латиноамериканских стран, отметил эксперт. Они будут присылать в Венесуэлу не только оружие, боеприпасы, но и продовольствие. "И это будет война, выходящая далеко за пределы Венесуэлы".

"Хочу еще добавить, что давненько из Латинской Америки не приезжали гробы США. Видимо, об этом мечтает президент Трамп", — сказал Виктор Баранец.

Если Дональд Трамп хочет окунуть Венесуэлу в кровь, если хочет получать трупы своих солдат, то, возможно, он решится на ввод войск, считает эксперт.

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