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Филипп Деменков
© Foto : Из личного архива Филиппа Деменкова

Адвокат: брачный договор должен быть осознанным, а не по принуждению

Радио
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Адвокат Филипп Деменков объяснил Sputnik, почему введение обязательных брачных контрактов будет противоречить мировым тенденциям.

Ранее руководитель отдела по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере укрепления института семьи НИПЦ "Оила" Гулнора Ишанханова заявила ранее, что пора пересмотреть нормы Семейного кодекса Узбекистана, касающиеся брачного договора и пойти по пути обязательного заключения брачного договора. По ее мнению, таким образом можно будет предотвратить вмешательство третьих лиц в семейные отношения, лишение после развода одного из супругов, а иногда и детей, жилья и денег. 

"Если супругам договор необходим, например, для определения за собой какого-то конкретного имущества, то в нем есть смысл. А если его заключают просто так, чтобы был, контракт в дальнейшем может ничем не помочь", - считает Деменков.

По его мнению, если супруги разумно подходят к заключению договора и принимают такое решение самостоятельно, а не по принуждению, то даже при расторжении брака у них, скорее всего, не возникнет разногласий и желания поделить имущество по-другому. 




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