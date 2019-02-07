Адвокат: брачный договор должен быть осознанным, а не по принуждению

Ранее руководитель отдела по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере укрепления института семьи НИПЦ "Оила" Гулнора Ишанханова заявила ранее, что пора пересмотреть нормы Семейного кодекса Узбекистана, касающиеся брачного договора и пойти по пути обязательного заключения брачного договора. По ее мнению, таким образом можно будет предотвратить вмешательство третьих лиц в семейные отношения, лишение после развода одного из супругов, а иногда и детей, жилья и денег.

"Если супругам договор необходим, например, для определения за собой какого-то конкретного имущества, то в нем есть смысл. А если его заключают просто так, чтобы был, контракт в дальнейшем может ничем не помочь", - считает Деменков.

По его мнению, если супруги разумно подходят к заключению договора и принимают такое решение самостоятельно, а не по принуждению, то даже при расторжении брака у них, скорее всего, не возникнет разногласий и желания поделить имущество по-другому.