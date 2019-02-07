Генерал ОДКБ об основных угрозах организации

С момента подписания Договора о коллективной безопасности военно-политическая обстановка в мире продолжает развиваться преимущественно в негативном ключе, считает начальник Объединенного штаба ОДКБ, генерал-полковник Анатолий Сидоров.

Международная система контроля над вооружениями продолжает разрушаться, и главную роль в этом процессе играют Соединенные Штаты Америки, заявил Анатолий Сидоров. Об этом сообщает Sputnik Беларусь

Так, несмотря на все усилия российской стороны, США приостановили свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, предусматривающем ограничение возможностей по наращиванию ударного потенциала.

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"Главным вызовом военной безопасности государств-членов ОДКБ в восточно-европейском регионе остается последовательная милитаризация европейских стран. Наряду с уже реализуемыми проектами НАТО, США в рамках европейской инициативы сдерживания намерены в текущем году развернуть в Восточной Европе дополнительные формирования сухопутных войск, а также кибернетические подразделения", ― рассказал Сидоров на брифинге в МИА "Россия сегодня".

Что касается Центральной Азии, то там, по его мнению, главную угрозу несет конфликт в Афганистане.

"В Центрально-Азиатском регионе основную угрозу государствам-членам ОДКБ представляет непрекращающийся вооруженный конфликт в Афганистане <...> Это свидетельствует о необходимости дальнейшего развития механизмов системы коллективной безопасности организации (ОДКБ. — Прим. ред.), наращивании потенциала кризисного реагирования", — сказал генерал-полковник.

Он уточнил, что в 2018 году число боевых действий между террористами и афганскими силами безопасности увеличилось на 40 процентов.

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