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Анатолий Сидоров
© Sputnik / Виталий Белоусов

Начштаба ОДКБ о том, как влияет на Узбекистан присутствие США в Афганистане

Радио
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Главную угрозу государствам–участникам ОДКБ в Центральной Азии несет непрекращающийся вооруженный конфликт в Афганистане, заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ, генерал-полковник Анатолий Сидоров. Ситуация значительно осложняется поведением США и стран НАТО.

В прошлом году интенсивность боевых действий между различными бандформированиями и афганскими силами безопасности возросла на 40%, заявил Анатолий Сидоров на брифинге в МИА "Россия сегодня". При этом отмечается значительная активизация исламского радикального движения "Талибан"*, а также террористической организации "Исламское государство"*, в том числе в северных провинциях Афганистана.

Sputnik Узбекистан
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Генерал-полковник обратил внимание: сегодня Афганистан занимает второе место по уровню терроризма, а жертвами насилия в 2018 году стали более трех тысяч мирных афганцев.

Нестабильная ситуация в стране создает благоприятные условия для усиления деятельности экстремистских и террористических группировок, среди которых — "Исламское движение Узбекистана"* и "Исламское движение Восточного Туркестана"*.

"Указанные организации, наряду с "Исламским государством"*, стремятся к масштабному распространению идей радикального ислама, а также созданию на территории государств Центральной Азии второго халифата, и представляют серьезную угрозу их национальной безопасности", — сказал генерал-полковник.

Ситуация осложняется из-за низкой эффективности деятельности США и стран НАТО в Афганистане, отметил Анатолий Сидоров. По его словам, за более чем 17 лет военного присутствия в этой стране Вашингтону и Брюсселю не удалось достичь каких-либо значимых результатов в борьбе с террористами.

"Стремясь сохранить свое влияние в Центральной Азии, США сознательно отказываются от сотрудничества с Россией по урегулированию афганского конфликта… При этом Вашингтон не имеет четкой стратегии к восстановлению мира в Афганистане", — отметил генерал-полковник.

Он заявил, что США "используют свое присутствие в Афганистане не для стабилизации обстановки, а для оказания давления на соседние страны и региональных конкурентов". Эта тенденция — еще один из источников угроз безопасности в Центральной Азии.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.

* террористическая организация, запрещенная в России.

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Теги:
ОДКБ, НАТО, Россия, США, Афганистан



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