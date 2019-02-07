Куртов: Азербайджан больше интересен Узбекистану не торговлей, а транзитом

В ходе двухдневного визита азербайджанской делегации в Ташкент торгово-промышленная палата Узбекистана и Национальная конфедерация предпринимателей (работодателей) Азербайджана подписали соглашение о создании Узбекско-азербайджанского делового совета, а также Меморандум о сотрудничестве между хокимиятом Кашкадарьинской области и азербайджанской строительной компанией "Матанат-А". Кроме того, страны намерены в будущем довести взаимный товарооборот до 1 миллиарда долларов.

По мнению Аждара Куртова, у двух этих государств много общего, но экономические связи еще не выстроены в должной мере.

"Это две мусульманских страны, имеющих общие культурные связи, но на уровне экономических отношений пока это в достаточной мере не отразилось. Были попытки создать объединение для реализации транзитных проектов в обход России, но они сошли на нет. Сейчас, похоже, Ташкент и Баку пытаются вновь вернуться к этим проектам. Для Узбекистана именно транзитные перспективы актуальны, так как в торговле страны по большей части производят схожие товары", — подчеркнул эксперт.

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