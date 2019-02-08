Жилин: НАТО сегодня – это всего лишь конвоир для Европы

Полковник в отставке, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин заявил, что НАТО сегодня существует вовсе не для противостояния "российской угрозе", задачи блока более прозаичны.

"Я считаю, что НАТО - это структура, которая не противостоит России как "глобальному злу", о чем они говорят. НАТО – это структура по поддержанию порядка, или конвой для колонии под названием Европа. Если Европа попытается создать какую-то альтернативу НАТО, то она будет жестко наказана. Поэтому разговоры о том, что НАТО потеряет свою актуальность – бесперспективны", - отметил эксперт.

Эксперт утверждает, НАТО существует не для войны, поэтому всякая бронетехника и прочее уже никому не нужны. Сегодня воюют другими методами и на других фронтах – финансовых, товарных и так далее.

НАТО будет сохранена для контроля над Европой. Никто не позволит Европе почувствовать себя свободной и вернуть свой суверенитет.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что действия Европейского союза без оглядки на НАТО и учета мнения этого военного блока недопустимы.