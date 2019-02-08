Рябков: выход США из ДРСМД несет угрозу стратегической стабильности

По мнению эксперта, Вашингтон давно встал на путь разрушения ДРСМД.
"Окончательное прекращение его действия, что может из-за американских шагов произойти 2 августа, нанесет сокрушительный удар по создававшейся в течение десятилетий системе контроля над вооружениями. Неизбежны тяжелые и далеко идущие негативные последствия для всей архитектуры международной безопасности и стратегической стабильности, прежде всего в Европе", - сказал Рябков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Замглавы МИД РФ уверяет, что ответственность за это целиком и полностью ложится на США.
Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты".