Ольга Кабо: Юрский — это эпоха

Советский и российский актер и режиссер театра и кино Сергей Юрский скончался в Москве 8 февраля на 84-м году жизни.

"Прекрасный актер, необыкновенный чтец, большой души человек, неравнодушный к творчеству, к коллегам и просто к людям. Юрский — это эпоха. Я счастлива, что мне в кино как-то удалось в польской картине сыграть его дочь", - сказала Кабо в эфире радио Sputnik.

Юрский известен зрителям по ролям в фильмах "Республика ШКИД", "Золотой теленок", "Место встречи изменить нельзя", "Любовь и голуби" и многих других.