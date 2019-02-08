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Ольга Кабо: Юрский — это эпоха

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Актриса театра и кино, заслуженная артистка России Ольга Кабо поделилась воспоминаниями об умершем коллеге Сергее Юрском.

Советский и российский актер и режиссер театра и кино Сергей Юрский скончался в Москве 8 февраля на 84-м году жизни.

"Прекрасный актер, необыкновенный чтец, большой души человек, неравнодушный к творчеству, к коллегам и просто к людям. Юрский — это эпоха. Я счастлива, что мне в кино как-то удалось в польской картине сыграть его дочь", - сказала Кабо в эфире радио Sputnik.

Юрский известен зрителям по ролям в фильмах "Республика ШКИД", "Золотой теленок", "Место встречи изменить нельзя", "Любовь и голуби" и многих других.




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