"Черные риелторы". Метод применения психотропов

Может быть вы и не планировали продавать свою квартиру, но "черные риелторы" найдут способ ее отнять. Например, с помощью психотропов. Подмешают их в чай. А потом вы поставите подпись, где им нужно, а как все происходило, и не вспомните. Только теперь квартира больше не ваша. Есть ли шанс ее вернуть – во втором эпизоде сериала "Черные риелторы".

Один из методов, который используют "черные риелторы" – применение психотропных препаратов. Их подмешивают в напитки или еду , ведь человека в измененном состоянии легче заставить подписать нужные бумаги. А иногда и заставлять не нужно – находясь под действием веществ, владельцы недвижимости сами, без сомнений и критики, подписывают все, что им дают.

Вещества, которые используют мошенники, действуют практически мгновенно. После приема препаратов человек чувствует слабость, недомогание, сонливость, иногда головокружение. Психотропные вещества, которые "черные риелторы" подмешивают своим жертвам, можно выявить в крови только в течение считанных часов после их разового применения. Даже если человек осознал, что скорей всего находился под действием веществ, доказать это он уже вряд ли сможет. Сдав анализы, обнаружит, что в крови следов препаратов уже нет...

Во втором эпизоде сериала "Черные риелторы" мы расскажем только одну историю – драму, которую пережила пожилая москвичка Татьяна Куркина. Она едва не потеряла свою двухкомнатную квартиру, и, возможно, была на волоске от гибели. На самом деле таких историй сотни, а благополучный исход, скорее, исключение. Мы объясним в подкасте, что должно насторожить уже в самом начале внешне безобидного общения с незнакомцем, можно ли доказать незаконность вынужденной, совершенной под воздействием психотропных веществ, сделки и как обезопасить себя и свой дом от мошенников.

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