Разговор с Алексеем Новиком, онкологом, который нашел новые методы лечения

Новости о создании новых и универсальных лекарств от рака появляются несколько раз в год и взрывают инфополе. Правда, о большинстве этих лекарств настоящие ученые-онкологи даже не слышали. Тем не менее в России сразу несколько лабораторий вышли на финишную прямую в разработке практически универсального метода лечения даже финальных стадий рака.
В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" один из ведущих ученых-онкологов и иммунолог Алексей Новик доступным языком рассказывает о том, влияет ли излучение мобильного телефона на развитие опухоли, можно ли заразиться раком, из чего складывается цена за препараты, как попасть в экспериментальную группу больных, когда появится "прививки" от онкологических заболеваний и как научить иммунную систему распознавать опухолевые клетки и бороться с ними.
Слушайте подкасты РИА Новости