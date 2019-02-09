Разговор с Алексеем Новиком, онкологом, который нашел новые методы лечения

Иммунотерапия – новейший метод лечения онкозаболеваний. За его открытие ученым из Америки и Японии дали Нобелевскую премию в 2018 году. Сегодня врач-онколог из России Алексей Новик работает над созданием препаратов, которые, убежден доктор, дадут шанс на излечение пациентам даже с четвертой степенью рака.

Новости о создании новых и универсальных лекарств от рака появляются несколько раз в год и взрывают инфополе. Правда, о большинстве этих лекарств настоящие ученые-онкологи даже не слышали. Тем не менее в России сразу несколько лабораторий вышли на финишную прямую в разработке практически универсального метода лечения даже финальных стадий рака.

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Уже в 2019 году может быть зарегистрирован препарат, созданный в концепции иммунотерапии онкозаболеваний. Той самой, за которую дали Нобелевскую премию. А петербургские ученые не просто успешно работают с самыми "запущенными" формами злокачественных опухолей, но и допускают в обозримом будущем создание универсальной "прививки" от рака.

В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" один из ведущих ученых-онкологов и иммунолог Алексей Новик доступным языком рассказывает о том, влияет ли излучение мобильного телефона на развитие опухоли, можно ли заразиться раком, из чего складывается цена за препараты, как попасть в экспериментальную группу больных, когда появится "прививки" от онкологических заболеваний и как научить иммунную систему распознавать опухолевые клетки и бороться с ними.

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