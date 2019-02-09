18:50 09 Февраля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB128.35
  • EUR9623.11
  • USD8401.53
Поиск
Страхи

Страх конфликта

Радио
Получить короткую ссылку
Тема:
Подкасты РИА (12)
9 0 0

Самый лукавый страх. С одной стороны, никому лишний раз не хочется портить отношения. Иметь репутацию скандалиста. Но с другой, если ты боишься конфликта, не отстаиваешь свои интересы, этим рано или поздно воспользуются манипуляторы. Или превратишься в жалкого конформиста. Как понять, стоит ли ссориться или лучше смолчать?

На работе – скрытый конфликт с начальником, но высказать ему свое недовольство значит приблизить себя к увольнению. Дома родственники сели на шею: делают то, что им хочется. Соседи оставляют на лестничной клетке пакеты с вонючим мусором. На даче чужие кошки загадили крыльцо. И друзья хороши – пользуются неконфликтностью, зло подшучивая и ставя в неудобное положение. Идти ли на открытый конфликт? Как объясниться с ними, если страшно и не хочется портить отношения? Нужно ли запрещать себе ссориться? Что стоит за страхом конфликта? Опасная мягкотелость или все-таки позиция миротворца?

Вместе с психологом-консультантом, экзистенциальным аналитиком Светланой Штукаревой, преподавателем Московского университета, психологом-конфликтологом Александром Рикелем и носителем страха, менеджером Мариной Подгорновой разбираемся, избегать ли ссор или идти на их разумное разрешение, как начать разговор с противоположной стороной конфликта и в какой момент нужно обговорить правила "игры", чтобы потом внезапно не взорваться?

Слушайте подкасты РИА Новости

Тема:
Подкасты РИА (12)
Теги:
Психология, Конфликт, семейная ссора



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Дети катаются на качелях в Кабуле, Афганистан
Детство без игрушек и сладостей: как живут маленькие афганцы
Иран отмечает 40 летие исламской революции
Сорок лет исламской революции: как празднует Иран
Не только война: как и чем живет современный Афганистан

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054