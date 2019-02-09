Страх конфликта

Самый лукавый страх. С одной стороны, никому лишний раз не хочется портить отношения. Иметь репутацию скандалиста. Но с другой, если ты боишься конфликта, не отстаиваешь свои интересы, этим рано или поздно воспользуются манипуляторы. Или превратишься в жалкого конформиста. Как понять, стоит ли ссориться или лучше смолчать?

Страх конфликта /

На работе – скрытый конфликт с начальником, но высказать ему свое недовольство значит приблизить себя к увольнению. Дома родственники сели на шею: делают то, что им хочется. Соседи оставляют на лестничной клетке пакеты с вонючим мусором. На даче чужие кошки загадили крыльцо. И друзья хороши – пользуются неконфликтностью, зло подшучивая и ставя в неудобное положение. Идти ли на открытый конфликт? Как объясниться с ними, если страшно и не хочется портить отношения? Нужно ли запрещать себе ссориться? Что стоит за страхом конфликта? Опасная мягкотелость или все-таки позиция миротворца?

Вместе с психологом-консультантом, экзистенциальным аналитиком Светланой Штукаревой, преподавателем Московского университета, психологом-конфликтологом Александром Рикелем и носителем страха, менеджером Мариной Подгорновой разбираемся, избегать ли ссор или идти на их разумное разрешение, как начать разговор с противоположной стороной конфликта и в какой момент нужно обговорить правила "игры", чтобы потом внезапно не взорваться?

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