Дело о "золотой квартире". Кто убил подругу дочери Брежнева

От рук преступников погибли коллекционер ювелирных изделий и близкая подруга Галины Брежневой Татьяна Троицкая, ее пожилая мать и знакомая семьи. Их задушили, а потом ограбили, забрав драгоценности на миллионы рублей.
Центральный комитет компартии взял расследование на особый контроль, поручив дело самым опытным сотрудникам МУРа. Для разгадки этого преступления следователям проверили 5 тысяч человек - каждого из записной книжки убитой Татьяны, отработали десятки подозреваемых и отправились по следам преступников в Западную Грузию и Крым.
О ходе расследования, длившегося 2 года и объединившего советский уголовный розыск, слушайте в подкасте РИА Новости.