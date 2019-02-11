13:00 11 Февраля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB128.35
  • EUR9623.11
  • USD8401.53
Поиск

Радио

Конфликт с учителем. Как уладить без последствий

Радио
Получить короткую ссылку
18 0 0

Это всегда травма и для ребенка, и для семьи. Иногда единственным выходом становится смена класса или школы. Как понять, кто прав, а кто виноват в конфликте? В этом эпизоде вы узнаете, как уладить разногласия между педагогом и ребенком, чью сторону должен принимать родитель и стоит ли это делать вообще.

Какими бы ни были причины конфликтов, разрешение ситуации зависит от того, как поведут себя взрослые. Но на деле эта проблема вызывает у родителей только чувство растерянности.

Наши эксперты — детский психолог, писатель, мама 11 детей Екатерина Бурмистрова и первый заместитель директора по учебно-воспитательной работе гимназии Святителя Василия Великого Иван Смирнов — объясняют, по каким признакам можно понять, что у ребенка серьезные проблемы с педагогом, и пошагово разберут, как действовать в этой ситуации.

Слушайте подкасты РИА Новости.

 




Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Международный турнир по танцевальному спорту Tashkent Open - 2019
Перья, блестки, каблуки: яркие кадры с танцевального турнира в Ташкенте
Зарядка электромобиля Tesla на одной из улиц города.
Куда его вставить: видео с блондинкой на заправке позабавило Сеть
Наркотики из Афганистана
Угроза "белой смерти": производство наркотиков в Афганистане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054