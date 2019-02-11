01:51 14 Февраля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB127.67
  • EUR9510.03
  • USD8395.15
Поиск
Дмитрий Попов
Фото: Предоставлено Дмитрием Поповым

Попов рассказал о рисках энергетического проекта CASA-1000

Радио
Получить короткую ссылку
135 0 0

Руководитель Уральского информационно-аналитического центра РИСИ Дмитрий Попов рассказал, почему международные финансовые институты с осторожностью относятся к энергетическому проекту CASA-1000.

Название CASA-1000 получила новая система линий электропередач (ЛЭП), которая соединит Кыргызстан, Таджикистан, Афганистан и Пакистан.

"Я достаточно скептически отношусь к проекту CASA-1000 по ряду причин, прежде всего из-за сохраняющейся нестабильной обстановки на границе с Афганистаном. Более того, в некоторых уездах есть тенденция к деградации", - сказал Попов.

По мнению эксперта, в таких реализовывать такой крупный дорогостоящий проект в существующих условиях достаточно сложно.

Он добавил, что что международные финансовые институты также с осторожностью относятся к данному проекту.




Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Боевая техника из прошлого в Панджшерском ущелье Афганистана
Мирная жизнь среди кладбища танков
Настоящая магия: узбекистанец повторил трюк Месси
Настоящая магия: узбекистанец повторил трюк Месси
Как стать бизнесменом в Узбекистане
Как открыть свой бизнес в Узбекистане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054