Попов рассказал о рисках энергетического проекта CASA-1000

Руководитель Уральского информационно-аналитического центра РИСИ Дмитрий Попов рассказал, почему международные финансовые институты с осторожностью относятся к энергетическому проекту CASA-1000.

Название CASA-1000 получила новая система линий электропередач (ЛЭП), которая соединит Кыргызстан, Таджикистан, Афганистан и Пакистан.

"Я достаточно скептически отношусь к проекту CASA-1000 по ряду причин, прежде всего из-за сохраняющейся нестабильной обстановки на границе с Афганистаном. Более того, в некоторых уездах есть тенденция к деградации", - сказал Попов.

По мнению эксперта, в таких реализовывать такой крупный дорогостоящий проект в существующих условиях достаточно сложно.

Он добавил, что что международные финансовые институты также с осторожностью относятся к данному проекту.