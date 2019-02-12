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Председатель Ташкентского фонда Махалля Фуркат Махмудходжаев
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Махмудходжаев: надо заранее думать, куда устроим вернувшихся из-за границы

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Председатель фонда "Махалля" Фуркат Махмудходжаев рассказал, как удержать в Узбекистане молодых специалистов с дипломами заграничных вузов.

Махаллинский Совет Ташкента осуществляет проект "Махалля фарзандлари" ("Сыновья махалли"), цель которого предупреждение и пресечения торговли людьми и принудительного труда среди узбекистанцев, выезжающих за пределы республики. С ними будут поддерживать постоянный контакт и проводить индивидуальные беседы с использованием различных мессенджеров и социальных сетей, помогут в решении проблемных вопросов, возникших на местах работы или учебы.

Особое внимание следует уделить молодым специалистам, которые после окончания учебы за границей собираются вернуться в Узбекистан, заявил Sputnik председатель фонда "Махалля" Фуркат Махмудходжаев.

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© Пресс-служба президента РУз
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"Если они твердо решили возвращаться, то где-то за год до окончания учебы, например, председатели махалли должны локтями толкаться. "Вот он на следующий год возвращается такой-то специалист, где будем ему работу искать?" Иначе может получится что он приехал после окончания учебы, мы его встретили, плов поели, а потом начнем думать, куда его устроим, чем он будет заниматься? Три месяца побегает и скажет: нет ребята, это не то, и зарплата не та, я лучше поеду обратно, тем более, у меня диплом престижного вуза. В итоге мы теряем еще одного очень перспективного специалиста, а нам таких не хватает", - сказал Махмудходжаев.

В ходе индивидуальных бесед и разговоров с уехавшими за границу также будут уточнять условия их проживания на местах трудовой и учебной деятельности, состояние здоровья.




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