Легранова: в странах ЦА есть большие подвижки в борьбе с наркотрафиком

Специалист по вопросам международной безопасности Виктория Легранова поделилась мнением об эффективности борьбы с наркотрафиком в странах Центральной Азии.

Как отметила Легранова, проблема наркомафии международная, поскольку у подобной преступности есть широкая разветвленная сеть в разных странах.

"В странах Центральной Азии есть небольшие подвижики. Есть определенные договоренности о формировании общей системы безопасности и обмена информацией о подобных лицах и организациях. Есть намеки на создание общей системы биометрических данных", - пояснила Легранова.

Как сообщалось ранее, только в Казахстане с 2016 по 2018 год только подразделениями министерства внутренних дел было изъято почти 400 килограммов афганского героина, который наркодельцы частично пытались сбыть здесь, а большую часть отправить дальше - в Россию и Западную Европу.