Ректор РХТУ: мы готовы учить специалистов в области химии для Узбекистана

Филиал Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева планируется открыть в 2019 году в Ташкенте.
"Узбекистан заинтересован в экспорте российского образования, поскольку наше химическое и химико-технологическое образование ценится во всем мире. Узбекистан сейчас активно развивает направление, связанное с химическими технологиями, поэтому ощущает дефицит квалифицированных кадров", - заявил Мажуга.
По его словам, открытие филиала запланировано на 1 сентября 2019 года. Студентов будут набирать на 4 программы бакалавриата и 3 программы магистратуры.