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Ректор РХТУ им. Менделеева Александр Мажуга
Из личного архива

Ректор РХТУ: мы готовы учить специалистов в области химии для Узбекистана

Радио
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Ректор Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева Александр Мажуга рассказал, по каким направлениям будет обучать студентов филиал вуза в Ташкенте.

Филиал Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева планируется открыть в 2019 году в Ташкенте.

"Узбекистан заинтересован в экспорте российского образования, поскольку наше химическое и химико-технологическое образование ценится во всем мире. Узбекистан сейчас активно развивает направление, связанное с химическими технологиями, поэтому ощущает дефицит квалифицированных кадров", - заявил Мажуга.

По его словам, открытие филиала запланировано на 1 сентября 2019 года. Студентов будут набирать на 4 программы бакалавриата и 3 программы магистратуры.




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