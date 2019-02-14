Михайлов: в России обострилась борьба с фиктивными браками

"Борьба с фиктивными браками в России сейчас сильно обострилась, в миграционное законодательство вносится много изменений, которые позволяют бороться с такими браками, которые являются льготным основанием для получения правовых статусов в России", — сказал Дмитрий Михайлов Sputnik Таджикистан.
Но эксперт отметил, что такой тенденции, как разрушение своего брака на родине и заключение фиктивного в России, пока нет: в РФ такой брак стоит существенных денег, которых у трудовых мигрантов, как правило, нет.
"Фиктивными браками в России пользуются, как правило, холостые граждане", — считает эксперт.
Михайлов напомнил, что сейчас правовой статус в России легче всего получить законным путем, выполняя требования миграционного законодательства.
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