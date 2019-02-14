Михайлов: в России обострилась борьба с фиктивными браками

Специалист в области миграционного права Дмитрий Михайлов прокомментировал заявление, что в Таджикистане участились случаи расторжения брака ради приобретения гражданства РФ.

В прошлом году в Таджикистане увеличилось число разводов: официально расстаться решили 11 тысяч пар. Основные причины расторжения брака — социально-экономические условия, вмешательство родственников в семейную жизнь пары, а также миграция в Россию.

"Борьба с фиктивными браками в России сейчас сильно обострилась, в миграционное законодательство вносится много изменений, которые позволяют бороться с такими браками, которые являются льготным основанием для получения правовых статусов в России", — сказал Дмитрий Михайлов Sputnik Таджикистан.

Но эксперт отметил, что такой тенденции, как разрушение своего брака на родине и заключение фиктивного в России, пока нет: в РФ такой брак стоит существенных денег, которых у трудовых мигрантов, как правило, нет.

© Foto : Из личного архива Филиппа Деменкова Деменков о реалиях борьбы с фиктивными браками мигрантов

При этом Дмитрий Михайлов допустил, что, возможно, какие-то семьи и идут целенаправленно на такие решения.

"Фиктивными браками в России пользуются, как правило, холостые граждане", — считает эксперт.

Михайлов напомнил, что сейчас правовой статус в России легче всего получить законным путем, выполняя требования миграционного законодательства.

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