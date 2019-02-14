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Михаил Касьминский
© Фото из личного архива Михаила Косьминского

Хасьминский: проблема суицидов очень многогранна

Радио
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Руководитель Патриаршего центра кризисной психологии Михаил Хасьминский рассказал, почему нужно обращать особое внимание на проблему суицида.

Должности главного психиатра и главного суицидолога появятся в министерстве здравоохранения Узбекистана, соответствующее постановление подписал президент страны Шавката Мирзиёева.

"Прекрасное начинание узбекского руководства. 20% суицидентов - это психически больные люди, но вообще эта проблема гораздо более многогранна - это и психология, и социология, и духовная составляющая", - прокомментировал инициативу руководитель Патриаршего центра кризисной психологии Михаил Хасьминский.

Он также добавил, что для религиозных людей суициды менее нехарактерны.

 




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