Папуловских: когда из Афганистана вышли советские войска, там все развалилось

Ветеран Афганской войны Игорь Папуловских рассказал о том, когда были наиболее глобальные потери среди военнослужащих и боевой техники в Афганистане.

В эфире Sputnik Эстония Игорь Папуловских отметил, что вывод войск из Афганистана, как и ввод, сопровождался активными нападениями на колонны со стороны моджахедов, поскольку в этот момент войска были наиболее открыты и уязвимы.

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"Во время пребывания советских войск в Афганистане военнослужащие старались устанавливать контакты с полевыми командирами, чтобы они были более лояльно настроены. Развозили по кишлакам продукты, посуду – все, что надо… Было развернуто большое строительство – были возведены заводы, школы, больницы, дороги", - вспоминает он.

Самое обидное, что, когда наши войска оттуда вышли, там все это развалилось, сказал Папуловских.

Он с сожалением констатировал, что после прихода в Афганистан международной коалиции во главе с США в стране кроме наркотрафика ничем особо не занимаются.

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В честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана 14 февраля в пресс-центрах Sputnik в Таллинне, Минске, Бишкеке и Астане прошел видеомост, который собрал ветеранов войны в Афганистане, активистов общественных организаций и объединений "афганцев".

