Страх пауков

Разбираемся, что стоит за одной из самых популярных фобий человечества, фобий, которая "обгоняет" страх змей и собак.
Есть ли эволюционная сторона у арахнофобии? Как маленький паучок на тоненьких ножках, живущий в углу квартиры, может навредить человеку? Почему дети боятся пауков меньше, чем взрослые? Правда ли, что и в Подмосковье обитают ядовитые, опасные для человека виды пауков?
Вместе с Иваном Хватовым, эволюционным психологом, заведующим центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа, Ильей Гомырановым, профессиональным энтомологом, преподавателем МГУ, заводчиком пауков и носителем страха Эриком Клышевым выясняем, почему рациональные доводы не помогут в борьбе с арахнофобией и много ли пауков, которых действительно стоит бояться, обитает на территории России.
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