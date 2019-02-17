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Страхи

Страх заразиться ВИЧ-инфекцией

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Вы боитесь переливания крови, внутривенных инъекций, плохо обработанных инструментов у стоматолога и мастера маникюра. Вы образованный человек и жмёте руку знакомому, про которого известного, что он ВИЧ-инфицирован. Вам стыдно, что вы несколько дней думаете об этом. Вы всё-таки боитесь. Почему?

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Sputnik / Владимир Федоренко
Скворцова рассказала о роли Узбекистана в борьбе с ВИЧ-инфекцией в СНГ

По последним данным, в мире насчитывается более 30 миллионов человек с ВИЧ-инфекцией. Но терапия позволяет им работать, создавать семьи, заниматься спортом. И долго жить. Тем не менее, человек с ВИЧ до сих пор стигматизирован.

Что на самом деле стоит за страхом заболеть СПИДом и как с ним бороться? Какими мифами окружена болезнь и какие из них правда? Как себя вести, если кто-то из близких заразился ВИЧ?

Вместе с директором фонда "СПИД. Центр", известным журналистом Антоном Красовским, психологом-консультантом, экзистенциальным аналитиком Светланой Штукаревой и Константином, который напуган сообщениями о ВИЧ-терроризме, разбираемся в природе страха заразиться вирусом иммунодефицита и развеиваем все заблуждения о нем.




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