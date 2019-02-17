Тайна перевала Дятлова: новые повороты, пугающие детали

Спустя 60 лет после гибели дятловцев прокуратура вновь проверит несколько версий трагедии. Возможно, это поможет прояснить некоторые детали и ответит на множество вопросов о смертях на перевале Дятлова.

27 января 1959 года группа из 8 студентов Уральского политехнического института под руководством Игоря Дятлова отправилась в лыжный поход по Северному Уралу. За 18 дней они планировали покорить две вершины – Отртен и Ойка-чакур и 12 февраля спуститься в поселок Визжай – конечную точку маршрута. Ни в тот день, ни неделей позже туристы не появились.

21 февраля, через 9 дней после обозначенной Дятловым даты завершения похода по их маршруту выдвинулись спасательные отряды. Сначала на склоне горы Холатчахль нашли разрезанную палатку. Затем в полутора километрах от нее – двоих погибших дятловцев. Недалеко от этого места – еще троих. В мае, когда сошел снег, в овраге нашли последних четверых погибших туристов. Все девять – полураздетые, в странных позах, с необычными для этой местности пугающими ранами.

Официальное расследование назвало причиной смерти дятловцев "стихийную силу". Но этот фактор не объяснил множество странных и противоречивых подробностей.

Что так напугало девятерых туристов, что они в панике убежали от палатки в лютый мороз, даже не надев сапоги? Почему на их одежде нашли радиоактивные вещества? Эти и многие другие пробелы заполняются самыми невероятными теориями и переосмысляются в разных ключах – от фальсификации смерти туристов властями для сохранения государственной тайны до шпионского сговора КГБ и ЦРУ.

Казалось бы, тайна гибели группы Дятлова не будет разгадана уже никогда, так и останется жутковатой историей и практически легендой. Но неожиданно 1 февраля 2019 года Генеральная прокуратура РФ заявила, что намерена установить точные причины гибели туристов.

Что же на самом деле произошло на Северном Урала в феврале 1959 года? И почему найденная спустя 60 лет записка следователя, возбудившего уголовное дело о смерти группы, рушит официальную версию властей о "стихийной силе"?

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