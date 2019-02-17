40 лет с лозунгом "Смерть США" — это подвиг. Так ли дьявольски ужасен Иран?

Иран отмечает 40-ю годовщину Исламской революции. Что читатель знает об этой стране? Кое-что про ось зла, про противостояние с США и Израилем, про легендарного имама Хомейни и про союзнические отношения России и Ирана в Сирии. Так ли дьявольски ужасен Иран, каким его рисуют западные СМИ, и что за дружба связывает Москву и Тегеран?

Иран в последние дни у всех на слуху — республика отмечает 40-ю годовщину Исламской революции. Многотысячные шествия, вдохновляющие речи политиков о единстве иранского народа, а еще горящие американские и израильские флаги.

Какое место революция 1979 года занимает в истории современного Ирана? И почему столь масштабное празднование ее годовщины сегодня так важно для нынешнего политического режима? Действительно ли Иран такая закрытая страна? Как Тегеран справляется с американскими санкциями? Возможно ли изменение в саудовско-иранских отношениях? Противостояние Москвы и Тегерана — это игра с нулевой суммой, где невозможны компромиссы, или же они смогут найти какой-то оптимальный баланс, распределив зоны влияния или сферы ответственности?

Вместе с экспертом Российского совета по международным делам, специалистом по Ирану Никитой Смагиным выясняем, так ли дьявольски ужасен Иран, каким его иногда рисуют западные СМИ, и что за дружба связывает Москву и Тегеран.

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