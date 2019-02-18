Морозов о том, что будет, если талибов не допустят до выборов в Афганистане

Член Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Игорь Морозов уверен, что мира в Афганистане не будет, если представителей движения "Талибан"* не допустят до выборов.

По словам сенатора, "Талибан"* намерен выставить своего официального кандидата, но если этого не получится сделать, то эта часть вооруженной оппозиции сделает все, чтобы выборы вообще не состоялись.

"Надо понимать, что главный лозунг талибов - это вывод с территории Афганистана всех иностранных военных или баз, талибы не впишутся в действующую политическую систему, которая по сути формировалась американцами", — пояснил российский парламентарий в интервью радио Sputnik.

© Sputnik / Виталий Белоусов Клинцевич: нынешний проблемный Афганистан сложился под влиянием Запада

Говоря о шансах других кандидатов, Морозов предположил, что у нынешнего главы исполнительной власти Афганистана Абдуллы Абдуллы довольно высокие шансы занять пост президента.

"У него уже достаточно большой политический опыт, поэтому он вполне может стать главой государства, представляющим интересы преимущественно северного Афганистана", — подчеркнул представитель СФ.

*"Талибан" — террористическая группировка, запрещенная в РФ и ряде других стран.