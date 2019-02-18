Морозов о том, что будет, если талибов не допустят до выборов в Афганистане

Член Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Игорь Морозов уверен, что мира в Афганистане не будет, если представителей движения "Талибан"* не допустят до выборов.
Морозов: талибы сорвут выборы, если им не позволят выставить кандидата
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По словам сенатора, "Талибан"* намерен выставить своего официального кандидата, но если этого не получится сделать, то эта часть вооруженной оппозиции сделает все, чтобы выборы вообще не состоялись.
"Надо понимать, что главный лозунг талибов - это вывод с территории Афганистана всех иностранных военных или баз, талибы не впишутся в действующую политическую систему, которая по сути формировалась американцами", — пояснил российский парламентарий в интервью радио Sputnik.