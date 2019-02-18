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Игорь Ковалев
Foto: thewallmagazine.ru

Ковалев: сбор за экзамен отобьет у узбекистанцев желание поступать в вузы

Радио
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Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев полагает, что дополнительная финансовая нагрузка при вступительных экзаменах негативно скажется на уровне высшего образования в стране.

В Узбекистане предлагается ввести плату за сдачу вступительных экзаменов для абитуриентов, которые закончили школу в прошлом году или ранее. Размер взноса – 1 МРЗП (на данный момент 202,5 тысячи сумов). По мнению российского эксперта, даже такая символическая плата может негативно отразиться на уровне высшего образования в республике.

"Для таких стран, как Узбекистан, напротив — необходимо способствовать тому, чтобы как можно большее количество граждан получали высшее образование. От этого зависит будущее страны. А подобные меры, на мой взгляд, служат искусственным ограничением. Многие лишний раз задумаются, а стоит ли вообще поступать", — отметил Ковалев в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.

По его словам, в мировой практике решение о поступлении в вузы принимается на основании итоговых экзаменов, а также успехов в олимпиадах или интеллектуальных викторинах.

Теги:
Законопроект, Вступительные экзамены, Образование, Узбекистан



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