Батыршина объяснила результат узбекских гимнасток на Гран-при в Москве

Cборная Узбекистана завоевала бронзовые медали в групповых упражнениях на Московском этапе Гран-при по художественной гимнастике.
Первое место заняла сборная России, на втором оказались гимнастки из Японии, а узбекистанки в составе Нилюфар Шомурадовой, Динары Равшанбековой, Ксении Александровой, Софиябону Касымовой, Камолы Ирназаровой и Севары Сафоевой стали третьими.
"Сборная Узбекистана не слабая, это крепкий середняк. Но если бы приехали команды Италии, Испании и Беларуси, то узбекистанки не были бы в призерах", - заявила Батыршина Sputnik Узбекистан.
Московский этап Гран-при по художественной гимнастике проходил с 14 по 17 февраля.
Красота, грация и кураж: лучшие кадры Гран-при по художественной гимнастике >>