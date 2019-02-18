Батыршина объяснила результат узбекских гимнасток на Гран-при в Москве

Серебряный призер Олимпийских игр, семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике прокомментировала результаты этапа Гран-при в Москве.

Cборная Узбекистана завоевала бронзовые медали в групповых упражнениях на Московском этапе Гран-при по художественной гимнастике.

Первое место заняла сборная России, на втором оказались гимнастки из Японии, а узбекистанки в составе Нилюфар Шомурадовой, Динары Равшанбековой, Ксении Александровой, Софиябону Касымовой, Камолы Ирназаровой и Севары Сафоевой стали третьими.

"Сборная Узбекистана не слабая, это крепкий середняк. Но если бы приехали команды Италии, Испании и Беларуси, то узбекистанки не были бы в призерах", - заявила Батыршина Sputnik Узбекистан.

Московский этап Гран-при по художественной гимнастике проходил с 14 по 17 февраля.

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